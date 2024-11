Wielki finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zapewnił ogromne emocje. Uczestnicy przeszli długą drogę i nie tylko rozwinęli się, ale pokonali też swoje słabości. Jurorzy nie ukrywali, że finaliści prezentują bardzo wysoki poziom i w swojej dalszej karierze mogą wykorzystać swoje umiejętności wokalne. A kto zachwycił jurorów w wielkim finale? Zwycięzca mógł być tylko jeden i sprawił, że jego występ przejdzie do historii.

21. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rozpoczęła finałowa czwórka ludowym utworem „Poszła Karolinka do Gogolina”. Już od pierwszych minut programu było widać, że uczestnikom i jurorom towarzyszą ogromne emocje. Jako pierwszy na scenie pojawił się Aleksander Sikora i zaśpiewał hit Leonarda Cohena „I’m your man”.

Dziesięć tygodni czekałam na to, żebyś ty zaśpiewał tu tę piosenkę. Dziękuję ci bardzo. Od pierwszego momentu, jak cię tutaj usłyszałam, byłam zachwycona twoim głosem, natomiast to, żebyś doszedł do tego miejsca, gdzie jesteś tak świetnym aktorem, wymagało tych dziesięciu tygodni. To jest wielka praca, którą wykonałeś. Mam nadzieję, że pójdziesz w kierunku wokalnym i że ballada będzie tym, czego czasami będę mogła posłuchać

powiedziała Małgorzata Walewska.