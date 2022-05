Eurowizja 2022: Znamy kolejność występów w finale! Kiedy zobaczymy Krystiana Ochmana?

Eurowizja 2022 zbliża się wielkimi krokami - konkurs odbędzie się już w maju w Turynie. Polska w dalszym ciągu nie wybrała swojego reprezentanta, jednak to już wkrótce się zmieni. Dokładnie 19 lutego podczas krajowych preselekcji dowiemy się, który utwór przypadł do gustu jurorów i widzów najbardziej. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Internecie po premierze piosenki "River" Krystiana Ochamana wydaje się, że jest on niemalże pewnikiem do wygranej. Co więcej, nawet zagraniczni fani są tak zachwyceni piosenką i talentem naszego wokalisty, że wróżą Polsce wygraną w całym konkursie! Zobaczcie, co dokładnie piszą! Zobacz także: Eurowizja 2022 bez Dody. Michał Wiśniewski: "Jeśli nie dostała się, bo ktoś jej nie wybrał, to skandal" "Eurowizja 2022": Krystian Ochman wygra konkurs w Turynie? Fani są tego pewni! 66. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się już za trzy miesiące! Najpierw zostaną rozegrane półfinały, 10 i 12 maja, a następnie 14 maja 2022 po finałowych występach reprezentantów w hali PalaOlimpico w Turynie poznamy zwycięzcę konkursu. Od kilku lat nasze wyniki na Eurowizji nie były satysfakcjonujące dla fanów, bo niestety Polsce nie udawało się nawet przejść do wielkiego finału. Czy teraz jest szansa, aby się to zmieniło? Według fanów i to nie tylko z Polski, jest na to duża szansa, jeśli 19 lutego podczas krajowych preselekcji wybierzemy Krystiana Ochmana! Zobacz także: Eurowizja 2022: Krajowe preselekcje w lutym. TVP zmienia zasady wyboru reprezentanta 3 lutego oficjalnie poznaliśmy eurowizyjną propozycję młodego artysty - utwór "River" natychmiastowo podbił serca słuchaczy i fanów Eurowizji. Zagraniczni fani zostawiają Krystianowi Ochmanowi mnóstwo komplementów i...