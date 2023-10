Znamy już kolejność występów wszystkich państw podczas finału Eurowizji 2023 w Liverpoolu - a ten już w najbliższą sobotę, 13 maja! Jako która na scenie pojawi się Blanka z utworem "Solo"? Polską reprezentantkę zobaczymy w pierwszej połowie koncertu. Poznajcie więcej szczegółów oraz zerknijcie na notowania bukmacherów - mamy naprawdę dobre informacje!

Kiedy oglądać Blankę w finale Eurowizji 2023?

Za nami drugi półfinał Eurowizji 2023 z udziałem polskiej reprezentantki. Blanka na scenie dała z siebie wszystko, widzowie to docenili, więc polska wokalistka awansowała bez problemów do sobotniego finału. Tuż po ogłoszeniu wyników Blanka nie ukrywała swojej ekscytacji, a zaraz potem przyszła pora na losowanie kolejności występów. W sobotę Polka wystąpi z numerem "4", czyli już na początku konkursu, który rozpoczyna się o godzinie 21:00. Oto kolejność startowa w finale Eurowizji:

1. Austria

2. Portugalia

3. Szwajcaria

4. Polska

5. Serbia

6. Francja

7. Cypr

8. Hiszpania

9. Szwecja

10. Albania

11. Włochy

12. Estonia

13. Finlandia

14. Czechy

15. Australia

16. Belgia

17. Armenia

18. Mołdawia

19. Ukraina

20. Norwegia

21. Niemcy

22. Litwa

23. Izrael

24. Słowenia

25. Chorwacja

26. Wielka Brytania

Szanse Blanki u bukmacherów na Eurowizji 2023

Wraz z zakończeniem obu półfinałów, a co za tym idzie, poznaniem wszystkich finalistów Eurowizji 2023, zmienił się również ranking bukmacherów, którzy typują zwycięzcę. Niezmiennie na 1. miejscu znajduje się Szwecja, którą reprezentuje Loreen z utworem "Tattoo". Byłaby to druga wygrana Loreen w historii konkursu - w 2012 roku artystka zwyciężyła bowiem z hitem "Euphoria". Na drugim miejscu bukmacherzy typują Finlandię, zaś na trzecim - Ukrainę. Polska w rankingu zajmuje na razie 17. miejsce - co ciekawe, wczoraj była to pozycja 18., a jeszcze kilka dni temu - 23.

Występ Blanki z Eurowizji hitem w sieci

Od momentu publikacji występu Blanki na kanale Eurowizji na YouTubie zyskał on w niecałe 12 godzin aż... 715 tysięcy wyświetleń, co daje mu oczywiście 1. miejsce na karcie "Na czasie". W porównaniu z całą resztą występów z drugiego półfinału, artystka bije wszystkich na głowę (za Polską jest Armenia, która ma zaledwie 260 tysięcy wyświetleń).

Spodziewaliście się takiego sukcesu?

