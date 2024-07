Pierwszy półfinał konkursu Eurowizji 2016 za nami. Startowało 18 państw, przeszło tylko 10. Kogo usłyszymy w finale Eurowizji 2016 w Szwecji? Oto pełna lista:

Rosja: You Are The Only One - Siergiej Łazariew

Węgry: Pioneer - Freddie

Azerbejdżan: Miracle - Samra

Cypr: Alter Ego - Minus One

Armenia: LoveWave - Iveta Mukuchyan

Holandia: Slow Down - Douwe Bob

Chorwacja: Lighthouse - Nina Kraljić

Austria: Loin d'ici - ZOË

Czechy: I Stand - Gabriela Gunčíková

Malta: Walk on Water - Ira Losco

Odpadły:

Finlandia: Sing It Away - Sandhja

San Marion: I Didn't Know - Serhat

Mołdawia: Falling Stars - Lidia Isac

Estonia: Play - Jüri Pootsmann

Czarnogóra: The Real Thing - Highway

Bośnia o Hercegowina: Ljubav Je - Dalal, Deen, Ana & Jala

Grecja: Utopian Land - Argo

Islandia: Hear Them Calling - Greta Salóme

Zgadzacie się z wynikami? Wasi faworyci przeszli dalej?

Przypominamy, że Michał Szpak dzisiaj nie występował, jego występ zobaczymy w czwartek 21 maja w drugim półfinale.

Kto ma największe szanse na wygraną w tegorocznym konkursie Eurowizji? Na zwycięzcę typowany jest Sergiej Łazariew z piosenką "You Are The Only One". Według sports.williamhill.com i wielu innych stron bukmacherskich pierwsza szóstka piosenek eurowizyjnych układa się się następująco: Rosja, Francja, Australia, Malta, Szwecja, Bułgaria. A gdzie w tym zestawieniu jest Michał Szpak? Niestety - dopiero 18!

Posłuchaj faworytów Eurowizji 2016.

Cypr

Węgry i ich piękny wokalista :)

Azerbejdżan

Armenia

Holadnia

Chorwacja

Austria

Czechy

Malta

Rosja