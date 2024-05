Reprezentanci Irlandii, Grecji i Szwajcarii nie pojawią się w finale Eurowizji 2024? Takiej afery na kilka godzin przed imprezą jeszcze nie było. W mediach aż huczy od doniesień na temat tego, co dzieje się za kulisami 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. W dniu finału okazało się, że reprezentant Holandii Joost Klein decyzją EBU został zdyskwalifikowany i nie wystąpi w finale. Czy w ramach solidarności również reprezentanci innych krajów nie zaprezentują się na scenie w Malmo?

Takiej afery tuż przed finałem Eurowizji 2024 nie spodziewał się nikt. Tuż przed imprezą okazało się, że Holandia została zdyskwalifikowana tuż przed finałem Eurowizji. Najpierw Joost Klein nie został dopuszczony do prób, a później ogłoszono, że ma zakaz występu w finale, który rozpocznie się już dziś wieczorem w Malmo.

Na decyzję organizatorów od razu zareagowali reprezentanci innych krajów. Okazuje się, że na dziś została zaplanowana Parada Flag i jak informuje serwis Świat Gwiazd na wydarzeniu nie pojawili się reprezentanci Irlandii, Grecji i Szwajcarii. Kontrowersyjna wokalistka z Irlandii wydała już niepokojące oświadczenie, w którym sugeruje, że może zabraknąć jej w wielkim finale!

Jak informują media za kulisami Eurowizji panuje naprawdę nerwowa atmosfera i zostało nawet zorganizowane zebranie kryzysowe. Co tam się dzieje?

Szwajcaria, Grecja i Irlandia nie stawiły się na paradzie flag. Europejska Unia Nadawców ma właśnie zebranie kryzysowe, nie wiadomo, co wydarzy się dalej. Paradoksem jest to, że największe problemy mają osoby niebinarne, ze względu na to, że podejrzana kobieta nagrywa i robi im zdjęcia bez żadnej zgody. Te trzy kraje złożyły oficjalna skargę do EBU

komentuje obecny w Malmo dziennikarz Świata Gwiazd.