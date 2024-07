Zespół "Piękni i Młodzi" oraz inni artyści z nurtu disco polo nie pojadą na Eurowizję 2016! Wczoraj komisja TVP ogłosiła listę 9 polskich kandydatów, którzy mają szansę pojechać na konkurs i nas reprezentować. Wśród nich nie ma niestety żadnego zespołu disco polo. Fani są załamani!

Swoje propozycje do TVP wysłali m.in. Defis, Blue Box oraz Magik Band oraz wspominany wcześniej zespół Piękni i Młodzi. Niestety, komisja TVP nie wybrała żadnej z tych propozycji. Wśród kandydatów znaleźli się zaś: Piękni i młodzi nie ukrywają żalu, że to nie oni będą nas reprezentować:

Niestety nie udało się!;) ale dziękujemy Wam wszystkim za dobre słowo, wszystkie wiadomości i wsparcie jakie dostaliśmy od Was!!;)) Postaramy się zrobić jak najszybciej premierę klipu do piosenki "Na serca dnie" która zglosilismy do Krajowych preselekcji konkursu - Eurowizja;)) a wy jak oceniacie wybór jury?? Piszcie w komentarzach;)) - napisali na Facebooku.