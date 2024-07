W występie Moniki Kuszyńskiej na Eurowizji wielu pokłada nadzieje. Piosenka jest bardzo wzruszająca, a artystka na otwarciu festiwalu zachwyciła swoją osobą. Anna Dymna uważa, że jej występ zapoczątkuje pewne zmiany. Zobacz: Dymna o Monice Kuszyńskiej: Jej występ na Eurowizji dokona w wielu ludziach przemiany

Dzisiaj w Wiedniu odbywa się pierwszy półfinał konkursu, ale nie zobaczymy w nim Polki. Monika wystąpi na wielkiej scenie dopiero w czwartek. We wtorkowy wieczór z kolei usłyszymy reprezentantów szesnastu innych krajów. Do finały ma szansę wejść tylko dziesięciu artystów. Oto pełna lista wokalistów i zespołów, których usłyszymy:

MACEDONIA – Daniel Kajmakoski – Autumn Leaves

SERBIA – Bojana Stamenov – Beauty Never Lies

WĘGRY – Boogie – Wars For Nothing

ALBANIA – Elhaida Dani – I’m Alive

RUMUNIA – Voltaj – De La Capat

BIAŁORUŚ – Uzari i Maimuna – Time Sung

ROSJA – Polina Gagarina – A Million Voices

DANIA – Anti Social Media – The Way You Are

HOLANDIA – Trijntje Oosterhuis – Walk Along

FINLANDIA – Pertti Kurikan Nimipäivät – Aina Mun Pitää sung

MOŁDAWIA – Eduard Romanyuta – I Want Your Love

GRECJA – Maria Elena Kyriakou – One Last Breath

ESTONIA – Elina & Stig – Goodbye To Yesterday

GRUZJA – Nina Sublatti – Warrior sung

ARMENIA – Genealogy – Face The Shadow

BELGIA – Loic Nottet – Rhythm Inside

Całość będzie transmitowana przez dwie stacje telewizyjne, czyli TVP i TVP Polonia, a także w internecie. Impreza rozpocznie się o godzinie 21.00, a rozpocznie ją zwyciężczyni ubiegłorocznego festiwalu - Conchita Wurst, która zaśpiewa jeden ze swoich utworów. Artystka będzie także współprowadzącą koncerty Eurowizji 2015.

Cały czas trwają spory na temat tego, kto ma największe szanse na awans do finału. Według bukmacherów i ludzi, którzy mocno interesują się tym festiwalem spore szanse ma Rosja. Oprócz niej pod uwagę brane są także takie kraje jak Belgia, Finlandia i Estonia.

