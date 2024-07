Cleo, Sylwia Grzeszczak i Michał Szpak to tylko niektórzy z nominowanych w plebiscycie Eska Music Awards 2016! To jedne z ważniejszych nagród muzycznych wręczane w kilku kategoriach. Co roku nie brakuje emocji, który artysta zgarnie najwięcej statuetek. W tym roku będzie podobnie. Finałowy koncert i wręczenie nagród odbędzie się w tym roku w Szczecinie już 26 sierpnia. Transmisję na żywo będzie można oglądać na TVP1 i Eska TV.

Lista nominowanych do Eska Music Awards 2016

Wśród nominowanych znalazły się bardzo gorące nazwiska. Po dłuższej przerwie szansę na statuetkę ma Sylwia Grzeszczak, reprezentant Polski na Eurowizji - Michał Szpak czy zjawiskowa Margaret. Zresztą zobaczcie sami pełną listę nominowanych do Eska Music Awards 2016!

EMA 2016 – najlepsza artystka

1. Cleo

2. Margaret

3. Sylwia Grzeszczak

EMA 2016 – najlepszy artysta

1. Antek Smykiewicz

2. Dawid Podsiadło

3. Kamil Bednarek

EMA 2016 – najlepszy zespół

1. Enej

2. Sound’n’Grace

3. Video

EMA 2016 – najlepszy hit

1. Antek Smykiewicz - Pomimo burz

2. C-BooL Never - Go Away

3. Dawid Podsiadło - W dobrą stronę

4.Margaret - Cool Me Down

5. Sylwia Grzeszczak - Tamta dziewczyna

EMA 2016 – najlepszy debiut radiowy

1. Antek Smykiewicz

2. Monika Lewczuk

3. Szymon Chodyniecki

EMA 2016 – ESKA TV AWARD – najlepsze video

1. Ania Dąbrowska - W głowie

2. Cleo - Zabiorę nas

3. Sylwia Grzeszczak - Tamta dziewczyna

EMA 2016 – eskaGo AWARD – najlepszy artysta w sieci

1. Michał Szpak

2.Margaret

3.Cleo

Kto Waszym zdaniem ma największe szanse na statuetkę?

Michał Szpak ma szansę na statuetkę w kategorii "Najlepszy artysta w sieci".

Margaret z kolei powalczy o miano najlepszej polskiej artystki.