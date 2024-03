Ósma edycja miłosnego formatu "Hotel Paradise" zacznie się już za chwilę. Właśnie dlatego produkcja przedstawiła już pierwszy skład, jaki zobaczymy na szklanym ekranie. Czy widzowie mają już swoich faworytów? Czy zdążyli już wytypować, uczestnika, który najbardziej namiesza? Sami się przekonajcie!

"Hotel Paradise 8": Uczestnicy, którzy zamieszkali rajską willę w Wietnamie

To właśnie na ten moment czekali wszyscy wielbiciele miłosnego formatu TVN-u! Już lada moment rusza kolejna, ósma edycja uwielbianego show. Tym razem jeszcze przed premierą mieliśmy okazję poznać wszystkich śmiałków, którzy jako pierwsi wejdą do rajskiej willi. Ostatnio przedstawiliśmy Luizę i Antka z "Hotelu Paradise 8", teraz pora na kolejnych uczestników.

Nowi uczestnicy Hotelu Paradise

W tym sezonie damski skład "Hotelu Paradise" zasili także Agnieszka!

Poznajcie Agnieszkę! Po zakończeniu 10-letniego związku, w którym doświadczyła zdrady, jest już gotowa, by zacząć wszystko od nowa. W programie chce nauczyć się flirtować. Szuka dojrzałego, rodzinnego partnera, który będzie podzielał jej entuzjazm do życia. Nie interesują jej przelotne znajomości czytamy.

Wiele wskazuje na to, że póki co to właśnie Agnieszka jest faworytką internautów, ponieważ w komentarzach posypały się same pozytywy!

Agnieszka Hotel Paradise

Michał z kolei wzbudził mieszane uczucia w internautach. Wszystko przez opis, jaki znalazł się pod jego instagramowym zdjęciem:

Przedstawiamy Wam Michała! Michał, oprócz kilku przelotnych romansów, ma na swoim koncie jeden poważny związek oraz 2,5-letnią, otwartą relację. I to w tej drugiej opcji czuł się zdecydowanie lepiej. Monogamiczne związki mu nie służą, dealna dziewczyna powinna być opiekuńcza, uległa i mieć wysportowane ciało

Michał Hotel Paradise

Martyna natomiast już teraz zwróciła uwagę internautów swoim wyglądem.

Poznajcie Martynę! „Jeden wielki chaos” – tak o sobie mówi. Martyna była dotąd w 4 związkach, a ten ostatni zakończyła kilka miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. Relacja z byłym partnerem była dla niej niesamowicie wyczerpująca, więc teraz rozpoczyna nowy rozdział, w którym nie będzie na siłę gonić za uczuciem

Martyna Hotel Paradise

Na ekranie będzie międzynarodowo, ponieważ do składu dołączył także Daniel:

Daniel jest w połowie Polakiem, a w połowie Anglikiem. Studiuje Business Management w Cambridge. Jest jednym z założycieli organizacji non-profit, która aranżuje wolontariaty w Tanzanii. Był w jednym poważnym związku, który nie przetrwał ze względu na odległość, jaka dzieliła go z partnerką. Jako podróżnik, przeżył wiele miłosnych uniesień w różnych zakątkach świata

Natalia Hotel Paradise

Kolejna uczestniczka to łamaczka serc, Dominika:

Dominika jest pewna siebie i nie boi się wyrażać własnej opinii, czy się to komuś podoba, czy nie. Lubi podrywać i przyznaje, że jest łamaczką męskich serc. Była w jednym, 5-letnim związku, który zakończył się tuż przed jej wyjazdem na wymianę studencką do Włoch. Tam odkryła w sobie flirciarski temperament i pokochała dreszczyk emocji towarzyszący nowym relacjom

Dominika Hotel Paradise

Duże kontrowersje już teraz wzbudził także Bartek - świeżo upieczony singiel:

Bartek to wybuchowa mieszanka pewności siebie, romantyzmu i ciętego języka. Nosi w sobie nutkę goryczy po nieudanych związkach, których było już... 6. Zależy mu na prawdziwej miłości, ale zaczyna wątpić, czy jest mu pisana. Ostatni związek zakończył kilka miesięcy przed zgłoszeniem się do programu i od tej pory intensywnie korzysta z uroków życia singla

Bartek Hotel Paradise

W programie znajdzie się także temperamentna Natalia:

Natalia to pół Polka, pół Włoszka, o zdecydowanie sycylijskim temperamencie. Jedyny poważny związek Natalii był bardzo burzliwy, a wszystkie następne relacje kończyły się kolejnymi zawodami miłosnymi. Nie znosi dwulicowych ludzi i zazdrosnych dziewczyn.

Natalia Hotel Paradise

Na sam koniec z kolei Jędrzej, który w programie będzie poszukiwał prawdziwej miłości:

Jędrzej jest inżynierem budownictwa. Unika konfliktów jak ognia, a gdy się pojawią, zawsze dąży do rozejmu. Jego jedyny poważny związek nie przetrwał, gdyż Jędrzej wolał się skupić na rozwoju osobistym. Łatwo się zakochuje i mocno przeżywa zawody miłosne. Ma już dość niezobowiązujących romansów, jest gotowy na poważną relację

Jędrzej Hotel Paradise

Macie już swojego faworyta ósmej edycji, czy z wszelkimi ocenami wstrzymacie się do pierwszego odcinka? Pamiętajcie, ten startuje już 4, marca!