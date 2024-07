Fani programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ pogłoski, które pojawiały się od dłuższego czasu, okazały się prawdą. Już oficjalnie wiadomo, że kultowy program muzyczny powróci do Polsatu. Ruszyły pierwsze castingi, a także kompletowany jest skład jury. Wiadomo również, kto zasiądzie w tym elitarnym gronie.

"Must Be the Music. Tylko muzyka" wraca do Polsatu

Program "Must Be the Music. Tylko muzyka" emitowany był w latach 2011- 2016 i był jednym z najpopularniejszych talent show w Polsce. Dzięki niemu na rynku muzycznym pojawiło się wiele artystów, którzy zrobili ogólnopolską karierę. Do tego grona można zaliczyć m.in. zespoły jak Enej oraz LemOn, a także solistów: Dawida Kwiatkowskiego, Mateusza Ziółko, Korteza i Kasię Sochacką. Decyzja o powrocie show na antenę Polsatu wywołała sporo emocji. Początkowo mówiono, że program "Must Be the Music. Tylko muzyka" powróci jeszcze w tym roku, jednak tak się nie stanie. Aktualnie trwają castingi dla uczestników, a emisję zaplanowano na 2025 rok.

AKPA

W nadchodzącej edycji "Must Be the Music" czeka nas prawdziwa rewolucja! Główną zmianą ma być całkiem nowy skład jurorski, a oprócz tego jeden z jurorów ma się zmieniać co odcinek.

Będziemy co tydzień zapraszać inną gwiazdę. Będzie naszym gościnnym jurorem - zdradziła osoba z produkcji Polsatu w rozmowie z Super Expressem.

Jak udało się ustalić Pudelkowi, w jury ma zasiadać Katarzyna Nosowska! Do tej pory w składzie sędziów znajdowali się m.in. specjalistka od emisji głosu Elżbieta Zapendowska, piosenkarze Wojciech “Łozo” Łozowski i Piotr Rogucki, dyrygent Adam Sztaba oraz piosenkarka Kora, która zmarła w 2018 roku.

Katarzyna Nosowska Karol Makurat/REPORTER

1 lipca 2024 ruszył casting do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" dla wszystkich marzący o muzycznej karierze.

Zapraszamy wszystkich, którzy marzą o muzycznej karierze, do wzięcia w nim udziału - wokalistów, instrumentalistów, zespoły, a nawet całe orkiestry! Możesz wykonać własne utwory albo zaprezentować swoje wykonanie już znanych przebojów - to Twoja szansa na pokazanie talentu szerokiej publiczności - można przeczytać na stronie Polsatu.

Jesteście ciekawi, odświeżonego "Must Be the Music. Tylko muzyka" ? Będziecie oglądać?

