Program "Must be the music" cieszył się sporą popularnością w Polsce. W mediach pojawiła się informacja, że muzyczne show ma ponownie pojawić się na antenie Polsatu i to już w jesiennej ramówce. Obecnie trwają poszukiwania nowych prowadzących i jury.

Reklama

"Must be the music" ma wrócić do Polsatu

W latach 2010-2016 powstało 11. edycji programu "Must be the music", który w Polsce osiągnął o wiele większy sukces niż w Wielkiej Brytanii. W składzie jury znajdowali się m.in. specjalistka od emisji głosu Elżbieta Zapendowska, piosenkarze Wojciech “Łozo” Łozowski i Piotr Rogucki, dyrygent Adam Sztaba czy piosenkarka Kora, która już nie żyje. Teraz w mediach pojawiła się informacja, że stacja Polsat szykuje się do reaktywacji muzycznego show, którym producentem ma być firma Endemol Shine. Po ośmiu latach przerwy program "Must be the music" miałby się pojawić w jesiennej ramówce. Jak nieoficjalnie ustaliły Wirtualnemedia.pl wkrótce mają zostać ogłoszone precastingi do muzycznego programu, a obecnie trwają poszukiwania prowadzących i jurorów.

Must Must be the music AKPA

W poprzednich edycjach program współprowadziła Paulina Sykut-Jeżyna, która obecnie współprowadzi "Taniec z Gwiazdami", a u jej boku był z Maciej Rock, który obecnie prowadzi program "Twoja twarz brzmi znajomo". Czy w nowej edycji również zobaczymy ich w roli prowadzących? Zapewne okaże się niebawem.

Must be the music

Program był emitowany w niedzielne wieczory, jak będzie tym razem, to będzie zależało od wielu czynników. Jeżeli Polsat nie zdecyduje się na kontynuacje tanecznego show jesienią, ponieważ może być im ciężko znaleźć tak interesujących celebrytów do kolejnej odsłony, muzyczne show może go zastąpić na antenie. Kolejna opcja to zastąpienie w piątki programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jeżeli będzie miał przerwę w nadawaniu i który również należy do firmy Endemol Shine Polska.

A wy będzie czekać na wielki powrót programu "Must be the music"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Juror „Must Be the Music” ponownie prowokuje? Napisał, że jest biseksualny