Sylwia Grzeszczak wściekła na swoją fankę.

Na koncercie Sylwii Grzeszczak doszło do przykrego incydentu z udziałem fanki piosenkarki. Gwiazda poinformowała o zaistniałej sytuacji na swoim profilu na Facebooku. Okazuje się, że podczas gdy Sylwia Grzeszczak robiła sobie zdjęcie z niepełnosprawną fanką, z tłumu ktoś krzyknął, że następnym razem również przyjedzie na wózku, żeby zdobyć autograf swojej idolki. Zachowanie fanki zasmuciło i oburzyło artystkę, która za pośrednictwem mediów społecznościowych ostro potępiła jej skandaliczną postawę.

Po dzisiejszym koncercie czuję wściekłość..:( nie będę Cię wymieniać z imienia i nazwiska chociaż już wiem kim Jesteś ale wiedz że niepełnosprawność to nie jest temat z którego możesz sie śmiać czy nabijać!! Robiąc zdjęcie z kobietą na wózku wszyscy słyszeli jak krzyknęłaś i przebiłaś się z "niezwykłą mocą" przez tłum ludzi który nagle był cicho po słowach "SYLWIA NA DRUGI RAZ JA TEŻ W TAKIM RAZIE PRZYJADĘ DO CIEBIE NA WÓZKU"..............

Wszyscy to słyszeliśmy i wszyscy byliśmy w szoku :(( to bardzo zabolało nie mówiąc już o tym że łzy cisnęły się do oczu kiedy zobaczyliśmy po tej sytuacji tę kobietę, a to wszystko tylko po to żeby zdobyć autograf i zdjęcie..Nigdy nie poróżniaj drugiego człowieka! Ta kobieta na wózku z którą miałam przyjemność zrobić zdjęcie ,rozmawiać ,na pewno zasługuje na szacunek niezwykły ! Za to że tam była ! Że dotarła !!!!! i miała siłę cieszyć sie razem z nami wszystkimi! NA MOICH KONCERTACH NIE POZWOLĘ NIGDY NA TAKIE COŚ I ZAWSZE BĘDĘ KRZYCZEĆ W TAKICH SYTUACJACH JAK DZIŚ...