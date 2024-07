Elżbeta Zapendowska skomentowała informacje o zakończeniu programu Must Be The Music. Stacja Polsat podjęła decyzję, że po 11 edycjach muzyczne talent show znika z anteny. Nauczycielka śpiewu, razem z pozostałymi jurorami, straciła pracę i nie będzie już oceniać młodych talentów w programie. Jak zareagowała na decyzję władz Polsatu? Muzyczna ekspertka w rozmowie z Faktem nie ukrywa, że nie zamierza rozpaczać po stracie pracy.

Bardzo dobrze nam wszystkim zrobi ta przerwa. A jeśli to jednak koniec programu, to trudno. Ja to siebie i tak bardziej widzę teraz w grobie niż w jakimś programie, różnie może się zdarzyć - stwierdziła Zapendowska. - Całe życie robię swoją robotę, która w gruncie rzeczy jest podobna do tej na wizji. Myślę, że jakoś to przeżyję.

Według informacji tabloidu, Elżbieta Zapendowska już wkrótce ma prowadzić warsztaty muzyczne we Włocławku. Z zakończenia emocji Must Be The Music z pewnością nie jest zadowolona koleżanka Zapendowskiej- Kora Jackowska. Piosenkarka wciąż potrzebuje ogromnych kwot na leczenie - a niestety teraz straciła stały dochód.

A Wy żałujecie, że program Must Be The Music znika z anteny?

Elżbieta Zapendowska o zakończeniu MBTM.

Program MBTM znika z anteny.