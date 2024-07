Dość głośno kilka miesięcy temu w mediach było o konflikcie uczestników Warsaw Shore - Elizy i Trybsona z Pawłem i Eweliną. Szczególna wrogość dotyczyła panów, którzy nie szczędzili sobie przykrych słów, także podczas różnych wywiadów telewizyjnych. Przypomnijmy: Wojna w Warsaw Shore. Paweł zdradził kulisy konfliktu z Trybsonem

Ostatnio ich relacje ponownie stały się napięte, postanowiliśmy więc zapytać Elizę i Trybsona podczas imprezy MTV EMA Pre-party 2014, o co tak naprawdę chodzi. Temat wzbudził duże emocje, a uczestnicy reality-show nie szczędzili pod adresem Pawła i Eweliny ostrych słów:

Eliza: Ja nie wiem o tym konflikcie i tak naprawdę nie chcę mi się tego komentować. Niech oni nie pier***ą tych farmazonów i nie wkur*** ludzi. Dokładnie wiedzą o co chodzi, ale rżną głupa.

Trybson: Jak ktoś jest pajacem, to się pajaca unika. Nie no, kur**a, ja pier**ę. Zrobili nam wielką krzywdę i ludziom z ekipy, ale nie będziemy wyciągać żadnych brudów, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, i po co tak gadka z ich strony?

Eliza: Jeśli byłaby moją przyjaciółką, to by przyszła do mnie i pogratulowała mi i cieszyła się z mojego szczęścia