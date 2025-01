Eliza Trybała jest jedną z uczestniczek najnowszej edycji programu "Królowa przetrwania", w którym stawia czoła najróżniejszym wyzwaniom, mieszkając jednocześnie w dżungli. Co poniektórzy widzowie, widząc ją na szklanym ekranie, zastanowili się, skąd mogliby ją kojarzyć. Tylko najwytrwalsi fani Elizy pamiętają natomiast, że lata temu zaistniała w mediach za sprawą... "Warsaw Shore", w którym zresztą spotkała miłość życia. Wówczas wyglądała zupełnie inaczej, niż obecnie.

Kim jest Eliza Trybała z "Królowej przetrwania"?

Drugi sezon "Królowej przetrwania" dopiero co wystartował, a już zdążył wywołać ogrom skrajnych emocji. Jedną z wyraźniej rzucających się w oczy uczestniczek niewątpliwie jest Eliza Trybała, która póki co radzi sobie w dżungli naprawdę nieźle. Co o niej wiadomo? 31-latka prywatnie jest żoną Pawła, znanego również jako "Trybson", którego poznała w 2013 roku w "Warsaw Shore".

To właśnie tam zaczęła się ich medialna przygoda, a oni sami od razu wpadli sobie w oko. Wraz z pozostałymi uczestnikami spędzali czas na imprezowaniu, spożywaniu dużych ilości alkoholu i nierzadko dochodziło między nimi do poważnych kłótni. Tymczasem Eliza i Trybson zbliżali się do siebie coraz bardziej, aż w końcu, gdy powrócili na chwilę w drugim sezonie, poinformowali, że żegnają się z programem z powodu ciąży kobiety. Niedługo potem na świat przyszła ich pierworodna córeczka, a oni w 2017 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Do tej pory tworzą szczęśliwe małżeństwo, którego owocem są dwie już dziewczynki. Od czasu udziału w "Warsaw Shore" Eliza pozostaje aktywna w sieci, jednak dopiero udział w "Królowej przetrwania" na nowo przyniósł jej spory rozgłos. Jak zmieniła się na przestrzeni lat?

Eliza Trybała przeszła piorunującą metamorfozę

Obecnie 31-latka stawia na elegancję i choć nie ukrywa, że zdarzyło jej się skorzystać z medycyny estetycznej, raczej unika wzbudzającego kontrowersje wizerunku. Biorąc udział w "Warsaw Shore", chętnie wybierała wyzywające, sporo odsłaniające stylizacje i deklarowała się jako wielka miłośniczka różu i panterki. Nie stroniła też od mocnego makijażu i regularnie rozjaśniała włosy. Oprócz tego nie kryła się z faktem, że nie po drodze było jej z pracą, a czas wolała spędzać na własnych przyjemnościach i imprezowaniu.

Odkąd natomiast została mamą, Eliza stopniowo się zmieniała. Zdarzyło się nawet, że przyciemniła włosy, jednak ostatecznie wróciła do blondu, choć o wiele bardziej naturalnego. W międzyczasie założyła też aparat na zęby, zdążyła powiększyć, a następnie nieco zmniejszyć usta oraz poprawić biust. Dziś jednak stawia na delikatniejszy makijaż i zdecydowanie bardziej wyważone stylówki. Spoglądając na zdjęcia sprzed kilkunastu lat wręcz trudno ją rozpoznać!

Oprócz tego Eliza wyraźnie odnalazła się w roli mamy, a dziewczynki są całym jej światem. Jednocześnie stara się rozwijać jako influencerka, a jej Instagram śledzi już blisko 300 tysięcy użytkowników.

