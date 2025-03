Trzecia edycja "Love Never Lies" wzbudziła ogromne emocje, a największe kontrowersje wywołał związek Kasi i Pawła. Choć w finale programu Kasia zdecydowała się dać Pawłowi kolejną szansę mimo jego licznych zdrad, ich relacja nie przetrwała próby czasu. Po ośmiu miesiącach od zakończenia show para podjęła ostateczną decyzję o rozwodzie. Do całej sytuacji przed naszą kamerą odniosła się Maja Bohosiewicz, prowadząca program, która nie kryła swojego zdania na temat tej relacji. Co powiedziała? Koniecznie musicie zobaczyć nasze wideo!

Reklama

Maja Bohosiewicz o Kasi i Pawle z "Love Never Lies"

Maja Bohosiewicz, prowadząca "Love Never Lies", nie unikała tematu najbardziej kontrowersyjnej pary programu. W rozmowie przed naszą kamerą odniosła się do burzliwej relacji Kasi i Pawła oraz do decyzji, jaką podjęli po zakończeniu show. Prezenterka podkreśliła, że ma nadzieję, iż udział w programie okaże się dla nich cenną lekcją.

Mam nadzieję, że wyjdzie im to na dobre - powiedziała.

Maja zwróciła również uwagę na dużą falę krytyki, jaka spadła na Pawła po emisji odcinków.

Liczę na kulturę od strony wszystkich widzów, żeby jednak zachowali się w porządku i też nie oceniali tak bardzo drastycznie i krytycznie zachowania Pawła. - dodała.

Choć Bohosiewicz przyznała, że Paweł nie był bez winy, zaznaczyła, że każdy ma prawo do błędów.

Każdy ma tam swoje jakieś pole błędów do wykorzystania, pulę. I mi się wydaje, że Paweł ją wykorzystał, ale myślę, że ten program wyjdzie im na dobre. - stwierdziła.

A co jeszcze powiedziała? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo!

Zobacz także:

Reklama