1 z 8

Edyta Górniak bez wątpienia jest największą gwiazdą programu The Voice of Poland. To właśnie ona wzbudziła największe zainteresowanie mediów podczas ostatniej konferencji prasowej muzycznego show. Na imprezie promującej The Voice of Poland Edyta Górniak postawiła na modną sportową stylizację, dzięki której upodobniła się do światowej gwiazdy- Rihanny. Zobacz: Edyta Górniak największą gwiazdą wieczoru z The Voice of Poland. Nie tylko ze względu na kreację...

Kolejna edycja programu właśnie się rozpoczyna. Dla samej Edyty Górniak będzie to trzeci raz kiedy zasiądzie w fotelu jurora. Do tej pory gwiazda zachwycała nas swoimi niebanalnymi stylizacjami jesteśmy, więc ciekawi czym diva zaskoczy nas w najnowszej odsłonie talent show.

Przypomnijmy sobie, jakimi kreacjami Edyta Górniak zachwycała nas w poprzednich edycjach The Voice of Poland: