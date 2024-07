1 z 12

Jako pierwsi poinformowaliśmy, że na nowej trasie koncertowej Edyty Górniak Love2Love pojawi się Glaca! Już 8 sierpnia duet zaśpiewa razem w Amfiteatrze w Kielcach. 12 lat temu nagrali utwór "Nie było", który okazał się wielkim hitem! Zobacz: Wiemy, kto wystąpi z Edytą Górniak podczas trasy koncertowej. Będzie to...

Muzycy przygotowują się do występu już kilka dni. Mamy dla Was zdjęcia z prób ze studia nagraniowego. Widać, że Edyta i Glaca są bardzo skupieni na tym, aby ich utwór zabrzmiał wyjątkowo! A my mamy okazję podejrzeć diwę w pracy, która na co dzień stawia na luźne ubrania i śmieszne koszulki, jak ta z poniższej galerii.

Wybieracie się na koncerty Edyty Górniak?