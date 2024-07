Już jesienią pojawi się nowa edycja programu "The Voice of Poland"! Będzie się ona jednak nieco różnić od poprzedniej. W nowym składzie jurorskim nie zobaczymy już Justyny Steczkowskiej, która podjęła decyzję o odejściu z show. Szykują się także inne zmiany. Edyta Górniak zdradziła co nieco:

Reklama

W tej edycji nie zobaczymy uczestnika, jeśli żaden z trenerów się nie odwróci. Z drugiej strony, udało mi się kilka razy zmotywować kogoś do dalszej pracy i dać taką minisugestię, krótkie lekcje przed kamerami. I jak się okazywało, bardzo szybko przynosiło to efekty, tutaj jak nam zostało to odebrane, to trochę szkoda. Z drugiej strony, chyba na tym pierwszy etapie, najtrudniejsza rola, czyli powiedzenia "nie" została zdjęta z naszych ramion. Natomiast przyjdzie pora na trudne decyzje...



Edyta powiedziała również, co najbardziej lubi w programie oraz jakiego głosu będzie poszukiwać w tej edycji:

Bardzo lubię pokazywać wyłowionym talentom, że potrafią więcej niż myślą i, że znaczą o wiele więcej niż myślą i mają o wiele większą wartość niż im ktoś kiedykolwiek powiedział, że mają. Cudowne jest wtedy obserwować jak ktoś rozkwita i takie sytuacje nam się zdarzyły (…) Miałam super koloryt. Właściwie brakowało mi tylko głosu rockowego i myślę, że w tej edycji złowię jakąś taką duszę szaloną, taką nieokiełznaną.



Reklama

Będziecie oglądać nową edycję show? Nam udało się zdobyć zdjęcia z planu pogramu. Edyta Górniak występuje na nich w roli elfa!