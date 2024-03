Kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami" już za nami i zupełnie jak tydzień temu, i tym razem występy uczestników wywołały sporo emocji. Nieustannie widzowie dyskutują na temat chociażby Dagmary Kaźmierskiej czy Roksany Węgiel, a szczególnie ta druga wzburzyła widzów. Poszło o dość niepozorną na pierwszy rzut oka wypowiedź.

Fani grzmią po wypowiedzi Roksany Węgiel

Choć już w pierwszym odcinku uczestnicy zachwycili widzów nabytymi w ciągu zaledwie kilku tygodni umiejętnościami, tym razem wszystkie występy wydawały się być na jeszcze wyższym poziomie! Po raz kolejny ogrom gratulacji zgarnęła Dagmara Kaźmierska, która na parkiecie świetnie sobie radzi mimo problemów z nogami. Drugą gwiazdą, o której mówi się najwięcej, jest Roksana Węgiel, która otrzymała zaskakującą ilość punktów od jury.

Roksana Węgiel i Michał Kassin Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

W sieci od wczorajszego wieczora internauci żywo komentują jej choreografię, jednak w komentarzach skupiają się na czymś jeszcze. Przed występem widzowie zobaczyli krótki film z przygotowań, a Roxie przed kamerą zaczęła opowiadać o swoim związku z Kevinem Mglejem.

Ja jestem szczęściarą, bo w bardzo młodym wieku poznałam miłość życia. My z moim narzeczonym mieliśmy pod górkę od samego początku. Nieważne, jakie kłody spotykamy na swojej drodze, to zawsze wyjdziemy z tego cali - wyznała przed kamerą.

Chociaż jeszcze do niedawna fani nie mieli nic przeciwko jej wypowiedziom na temat narzeczonego, z czasem zaczęły im one przeszkadzać. Niektórzy przyznają wprost, że Roksana Węgiel ciągle opowiada o Kevinie i staje się to już uporczywe, natomiast inni snują teorie, że przez niego 19-latka nie jest w stanie zbliżyć się do swojego tanecznego partnera.

Czy w każdym odcinku będzie teraz o narzeczonym?

Przykro się patrzy na to, jak się kontroluje w obawie przed reakcją Kevina

Żal tego dziewczęcia, zaślepiona tym całym narzeczonym... pierwsza miłość, oby jeszcze nie zapłakała

Ona chyba wielką panią zgrywa, dystansuje się od reszty uczestników... pewno Kevinek jej zabronił

Na szczęście pojawiły się też pozytywne komentarze, w których internauci zachwalają jej występ i stają w obronie jej relacji z Kevinem.

Dla mnie od 1 odcinka ta para wygra

Świetna

Roxie, pięknie tańczyłaś.. bardzo mi się podobało

Roksana przepięknie tańczy

Czekacie na kolejny odcinek z udziałem Roxie?

Roksana Węgiel i Michał Kassin VIPHOTO/East News