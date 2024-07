***WYNIKI***

Tomasz Pxxxs

Ze zwycięzcą skontaktują się osoby z produkcji programu

***WYNIKI***

Jesteś fanem "The Voice of Poland" i nie wiesz jak dostać się na koncert? Tylko na AfterParty.pl możesz wygrać dwuosobową wejściówkę na finał programu, który odbędzie się już w najbliższą sobotę (06.12.2014). To jedna z niewielu okazji, kiedy możesz w jednym miejscu spotkać Edytę Górniak, Justynę Steczkowską, Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka. A także, przede wszystkim, jest to jedyny moment, kiedy możesz dopingować swoich faworytów w studiu na żywo. Przypomnijmy, że na wielki finał organizatorzy zaprosili całą plejadę gwiazd (zobacz kto wystąpi).

Co zrobić, żeby dostać wejściówkę? To bardzo proste!

W aktualnościach dostępnych pod tagiem "The Voice of Poland" ukryliśmy jeden bilet (logo The Voice z dopiskiem bilet). Osoba która znajdzie go, wysyła do nas link do publikacji. Podpowiemy, że bilet znajdziecie tylko w treściach dotyczących piątej edycji.

Oprócz linku do publikacji z ukrytym biletem należy też napisać, kto powinien wygrać program i dlaczego. Opis nie dłuższy niż 3 zdania.

Czas trwania

Na Wasze odpowiedzi czekamy do jutra (05.12.2014) do godz. 11.00. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończone 18 lat i dojazd na własny koszt do studia. Zwycięzców wyłonimy drogą wewnętrznej selekcji. Nazwiska szczęśliwców opublikujemy w tej treści, 05.12.2014, ok. godz. 15.00.

Meile należy przesłać pod adres redakcja@afterparty.pl z dopiskiem "The Voice 5 bilet".

Udział w konkursie jest jednoznaczny z jego zaakceptowaniem. Pełny regulamin znajdziecie tutaj.

Gotowi? Do dzieła!

