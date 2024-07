W sobotę w "Pytaniu na śniadanie" poznaliśmy oficjalny skład piątej już edycji programu "The Voice of Poland". Przez ostatnie tygodnie w mediach pojawiło się mnóstwo informacji na temat nadchodzącej odsłony - spekulowano o tym kto zasiądzie w jury, kto pożegna się z programem, a także kogo zobaczymy w roli prowadzących. Ostatecznie we wrześniu zobaczymy Edytę Górniak, Barona i Tomsona z Afromental, Justynę Steczkowską i Marka Piekarczyka. Przypomnijmy: Skład jury The Voice 5 po raz pierwszy razem. To będzie najlepsza edycja

Do programu powróciła Edyta Górniak, którą mogliśmy oglądać w trzeciej odsłonie. Gwiazda ku radości swoich fanów, zdecydowała się przyjąć propozycję TVP, mimo natłoku obowiązków i zawirowań w życiu prywatnym. W krótkiej rozmowie po nagraniu, opowiedziała o tym dlaczego nie przyjęła zaproszenia do czwartej edycji.



Całe szczęście miałam czas zapomnieć te adrenalinę i skrajny poziom emocji, który towarzyszy w tym programie. Powiem szczerze, że po tamtej edycji byłam bardzo zmęczona i powiedziałam na antenie, że to jest poza moje siły i emocje. Ja raczej dzisiaj wolę panować nad emocjami niż pozwalać, żeby ktoś je szarpał. Myślę, że sezon po sezonie nie dałabym rady, dlatego musiałam zrezygnować z tego drugiego zaproszenia, również dlatego, że robiłam płytę. - powiedziała.



Diwa zdradziła także jaką zamierza być trenerką oraz na co będzie zwracała uwagę, wybierając osoby do swojej drużyny. Edyta nie ukrywa, że jest podekscytowana tym co ją czeka.



Jestem zadowolona bardzo, szczęśliwa, podekscytowana. Mam przecieki co do pierwszych takich przesłuchań osób, które zgłaszały się na castingi. Mam nadzieję, że do programu wróciły osoby, które startowały wtedy kiedy ja byłam rok temu trenerem. Ja bardzo serio traktuję ludzi, nie potrafię myśleć o tym, że jest to program rozrywkowy. Nie potrafiłabym być tylko maskotką w tym programie. To nie jest charakter i rola w której chciałabym się dobrze czuć. Ludzi traktuje bardzo poważnie. - dodała.



Nie możemy się doczekać tej edycji, a wy?

