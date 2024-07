Od początku roku Edyta Górniak coraz częściej i więcej mówi o nowym albumie. Jeśli wierzyć w zapewnienia diwy, ukaże się on jeszcze w tym roku. Dotychczas poznaliśmy pierwszy singiel promujący wydawnictwo, utwór "Your High" świetnie radzi sobie na listach przebojów i pozwala mieć nadzieję, że nowa płyta Edyty powtórzy sukces jej pierwszych krążków. Powrót na dobre do show-biznesu wiąże się również z powrotem na okładki - ta ostatnia pozostawia wiele do życzenia. Przypomnijmy: Górniak nie miała jeszcze tak złego retuszu. Diwa straszy na okładce gazety

"Your High" ukazał się już kilka tygodni temu, nic więc dziwnego, że fani wciąż oczekują od swojej idolki nowego materiału. Atmosferę podsyciło ostatnie zdjęcie Edyty ze studia nagraniowego. Z opisu jasno wynika, że praca nad płytą wre. Cieszy nas fakt, że zamieszanie związane z jej byłym mężem, Dariuszem K. nie wpłynęło na proces twórczy i pracę nad krążkiem. Zobacz: Górniak odcina się od Darka K. Teraz ma tylko jeden cel

Teraz pozostaje nam już tylko czekać na efekty :)

