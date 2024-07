Walentynki to szczególny dzień dla zakochanych. Tego dnia wyznają sobie miłość, wręczają prezenty i wspólnie spędzają czas. Wydawać by się mogło, że jest to święto głównie dla par. Nic bardziej mylnego. Edyta Górniak na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcie prezentu nie od Piotra Schramma, z którym jest związana, a od syna Allana.

Reklama

Zobacz: Szczęśliwi Górniak i Schramm

Chłopiec namalował dla Edyty obrazek przedstawiający buddę i podpisał go "Dla Mamy". Mimo niespełna 10 lat zna doskonale swoją mamę i wie jakie ma przekonania religijne oraz w co wierzy.

Reklama

Tak Górniak i jej partner odjeżdżają po gali Viva! Najpiękniejsi: