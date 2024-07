Edyta Górniak przeżywa chyba jeden z najbardziej aktywnych okresów w swojej karierze - występ na dużym festiwalu, udział w telewizyjnym show i kolejne koncerty. Diwa podchodzi jednak ambitnie do swoich obowiązków i za każdym razem zachwyca. Przypomnijmy: Słodka Edyta Górniak zachwyciła na konferencji The Voice

Piosenkarka doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż wzięła na siebie mnóstwo obowiązków i zbliżająca się jesień będzie dla niej niezwykle pracowita. W rozmowie z AfterParty.pl przyznała, że mimo natłoku zajęć, nie zamierza rezygnować z wysokiej jakości wszystkiego, czym się zajmuje.



Jeszcze większym wyzwaniem jest dla mnie to, żeby podzielić uwagę w taki sam staranny sposób pomiędzy The Voice i nagrywaniem nowej płyty, co wymaga zupełnie innej pracy i kreatywności i skupienia na sobie. A z kolei program The Voice wymaga skupienia na innych (...) Największym wyzwaniem jest dla mnie w tym sezonie to, żeby starannie podzielić uwagę i w żadnym momencie nie stracić jakości - wyznała w rozmowie z nami gwiazda.