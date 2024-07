Edyta Górniak to jedna z najbardziej topowych polskich gwiazd. Ambitna, zapracowana i wciąż na fali. Mimo wielu obowiązków zawodowych, piosenkarka nie zaniedbuje relacji rodzinnych. Niedawno głośno było o jej pojednaniu z matką po wielu latach. Edyta doskonale wie, że ta więź jest ważna, przecież sama ma syna, który jest jej oczkiem w głowie. Zobacz też: Asystentka rozstała się z Edytą Górniak! Diwa ZOSTAŁA SAMA. Znamy szczegóły

Diwa wychowuje swojego syna Allana sama i okazuje się, że wcale nie jest jej lżej niż innym samotnym matkom. W wywiadzie dla "Faktu" powiedziała:

Jest ciężko. Wychowywanie dziecka samemu jest naprawdę trudne! Allanek jest coraz większy, więc coraz więcej rozumie. To niezwykłe, ale on zdaje sobie sprawę, że najpierw byli moja publiczności, fani i muzyka, a dopiero potem pojawił się on. Nie jest nigdy zazdrosny o to, że na przykład zostaję dłużej z fanami i on na mnie czeka. Przyjmuje to zupełnie naturalnie, w tym sensie jest dla mnie partnerem. Ale każdą chwilę, którą mam, oddaję jemu! - wyznała wokalistka.