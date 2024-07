Edyta Górniak zdecydowała się na przeprowadzkę do Los Angeles ze względu na syna. Allan Krupa i jego mam od miesiąca mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Artystka pracuje nad nowymi projektami muzycznymi z Davidem Fosterem. Allan natomiast rozpoczął naukę w amerykańskiej szkole. Jak się okazuje, gwiazda podjęła decyzję o zmianie miejsca zamieszkania głównie ze względu na syna. Za oceanem zarówno Allan, jak i jego mama mogą liczyć na anonimowość, a co za tym idzie spokój. Polecamy: 7 sprawdzonych pomysłów na tanie wakacje za granicą

Edyta Górniak jest jedną z najbardziej znanych artystek w Polsce. Gwiazda jest pod ciągłym obstrzałem mediów, które nawet na chwilę nie przestają się interesować życiem jej i jej rodziny. Zatem nic dziwnego, że piosenkarka jest już zmęczona tak dużym zainteresowaniem swoją osobą. Stąd decyzja o przeprowadzce. Powodem ma być przede wszystkim Allan, który w Stanach Zjednoczonych jest zwykłym, anonimowym chłopcem, a nie tak jak w Polsce - synem wielkiej gwiazdy. Artystka zauważyła, że zachowanie chłopca za oceanem jest zupełnie inne.

On jest tam zupełnie inny, rozluźnia się. Tam zrzuca swój bagaż życiowych doświadczeń, trudnych emocji, które tu nie towarzyszą mu na co dzień, ale gdzieś go ukształtowały. Tam nikt nie wie o tych ciężarach. On nie musi chować wstydu, nikt nie wytyka go palcami. Od rana do wieczora chce coś robić. Gra na fortepianie, rysuje. Otwiera się, jest kreatywny, bo czuje się tam bezpieczny. Obserwuję to jako mama - tam nie ma tego ciężaru w sercu, który miał tutaj - powiedziała Edyta Górniak w wywiadzie dla "Super Expressu". W szkole jest jedynym dzieckiem z Polski, więc wszyscy pytają go na przykład o papieża. O mnie nie pytają, tam mnie nikt nie zna, co jest wspaniałe - dodała gwiazda.