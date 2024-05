Katie Price to znana gwiazda reality-show w Wielkiej Brytanii. Celebrytka nigdy nie stroniła od skandali, a jej związki czy operacje plastyczne wzbudzały największe zainteresowanie jej fanów. Katie Price jest również mamą pięciorga dzieci, w tym jednego niepełnosprawnego syna. Celebrytka nie ukrywała, że z czasem opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem stała się tak trudna, że 46-latka musiała podjąć decyzje o oddaniu go do specjalnego ośrodka.

Katie Price oddała syna do domu opieki

Katie Price to jedna z najbardziej znanych osobowości w Wielkie Brytanii. Celebrytka brała udział w wielu programach telewizyjnych takich jak "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here", a nawet wygrała gwiazdorską edycję "Big Brothera". Gwiazda przykuwa uwagę mediów również licznymi operacjami plastycznymi i zamiłowaniem do zabiegów z medycyny estetycznej. 46-latka może pochwalić się tytułem właścicielki "największego biustu w Wielkiej Brytanii". Prywatnie Katie Price jest mamą pięciorga dzieci - w tym niepełnosprawnego syna, którego ojcem jest piłkarz Dwight Yorke.

Najstarszy syn Katie Price Harvey ma autyzm, dysplazje przegrodowo-oczną i zespół Pradera-Williego, który nazywany jest chorobą wiecznego głodu. W maju syn Brytyjki skończy 22-lata i obecnie przebywa w specjalnym ośrodku z całodobową opieką. W 2021 roku stan Harveya znaczenie się pogorszył, a celebrytka musiała stanąć przed trudną decyzją.

To łamie mi serce. Jest mi bardzo smutno, że nie będę widywać go codziennie. Wiem jednak, że to najlepsze dla Harveya (…). Nie chcę, aby myślał, że się go pozbywam. Ośrodek to wielka szansa na to, aby żył niezależnie i nawiązywał kontakty z innymi ludźmi, niż ja — poiwedziała Katie Price w rozmowie z ''The Sun''.

Katie Price zawsze chciała mieć dużą rodzinę, a jej pociechy są jej dumą i chętnie chwali się nimi na swoim Instagramie. Na jej profilu nie brakuje również zdjęć z najstarszym synem Harveyem, którego wychowanie było dla niej nie lada wyzwaniem w szczególności jako samotna matka.

Chciałem podzielić się tym, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami – z Harveya nie można się naśmiewać, to mój syn, codziennie pokonuje góry i przeszkody, które inni uważają za oczywiste – bycie samotnym rodzicem niepełnosprawnego dziecka to wyzwanie odznaka honorowa dla mnie! Jestem z niego bardzo dumna, on ma uczucia i ja też — pisała celebrytka jakiś czas temu na swoim Instagramie.

