Edyta Górniak niedawno świętowała swoje 50. urodziny! Gwiazda uczciła okrągły jubileusz na scenie, a także z ukochanym synem. Teraz wokalistka zdradziła przed naszą kamerą, jak zareagowała na wieści o nowej dziewczynie Allana.

Edyta Górniak z okazji 50. urodzin ma dla fanów ogromną niespodziankę i już niedługo pojawi się jej kolejny singiel. Po wielomiesięcznej podróży dookoła świata Edyta Górniak wróciła do Polski i od razu zabrała się do pracy - najpierw wystąpiła na scenie, później świętowała swoje urodziny z fanami, a także z najbliższymi.

Niedawno Edyta Górniak udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała o karierze oraz wyjątkowej relacji z synem. Jakiś czas temu Allan Krupa opublikował w sieci zdjęcia z tajemniczą blondynką. Jak artystka zareagowała na wieść o nowej kobiecie w życiu ukochanego syna?

- Miałam okazję poznać, w zasadzie dopiero się poznajemy. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze to to, że on ma maślane oczy, czyli jak ma takie maślane, szczęśliwe oczy to znaczy, że za tym szczęściem w partnerstwie, które widać na czyjejś twarzy stoi drugi partner. (...) Czuję, że on rozkwita, bardzo dużo tworzy - powiedziała Edyta Górniak.