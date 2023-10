Nie od dziś wiadomo, że Allan Krupa dorastał na oczach całej Polski. Media najpierw śledziły związek jego mamy z Dariuszem Krupą, a potem ich głośne rozstanie. Edyta Górniak samotnie wychowywała syna i teraz opowiedziała o tym w wywiadzie. Nie potrafiła powstrzymać łez.

Bez wątpienia Edyta Górniak jest jedną z najbardziej cenionych polskich wokalistek. Przez lata zdobyła dużą popularność i nieustannie cieszy się zainteresowaniem mediów. Wiadomo jednak, że nie miała szczęścia w miłości, a jej małżeństwo z Dariuszem Krupą rozpadło się po czterech latach. Po rozwodzie piosenkarka musiała stanąć na wysokości zadania i umiejętnie połączyć swoją karierę z wychowywaniem syna. Łączyło się to z ogromnym wysiłkiem oraz zaangażowaniem, ale finalnie z sukcesem wychowała Allana, który dziś również próbuje swoich sił w branży muzycznej.

W najnowszym wywiadzie Edyta Górniak nawiązała do tych czasów, kiedy samotnie wychowywała swoje dziecko. Chociaż od momentu, gdy Allan Krupa był kilkulatkiem, minęło sporo czasu, widać, że ten temat jest dalej dla wokalistki bardzo emocjonujący. Zdradziła, że to był dla niej naprawdę trudny okres.

To jest ogrom pracy. Wie o tym każda matka, każdy rodzic. Szczególnie, kiedy się rozpada rodzina, kiedy tyle rzeczy jest upublicznionych, przed którymi starałam się go chronić... To był tak ogromny wysiłek psychologiczny, energetyczny

– powiedziała w rozmowie ze ''Światem Gwiazd''.