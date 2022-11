Edyta Górniak o ostatnim związku: "Moje zaufanie do partnerstwa zostało zdewastowane! 

Już 14 listopada Edyta Górniak skończy 50 lat! Z tej okazji wokalistka udzieliła magazynowi "Party" ekskluzywnego wywiadu, w którym opowiedziała o swoim życiu zawodowym i prywatnym! Gwiazda zdradziła, jaką drogę przeszła, by pokochać siebie. Otworzyła się też na temat związków. Nie jest tajemnicą, że życie uczuciowe artystki było pełne zawirowań, przez co Górniak straciła zaufanie do mężczyzn i była ostrożna w nawiązywaniu nowych relacji. Czy dziś się to zmieniło i wokalistka jest gotowa stworzyć stały związek? Zobaczcie, co powiedziała!

Edyta Górniak gotowa na nową miłość?

We wrześniu Edyta Górniak zaskoczyła fanów niecodziennym wyznaniem. Gwiazda wyjawiła, że przez osiem miesięcy pozostawała w sekretnym związku z mężczyzną o imieniu Andrzej. Niestety, ta relacja zakończyła się zdradą partnera, której efektem była ciąża. Gwiazda nie ukrywała, że gdy prawda wyszła na jaw, mężczyzna próbował ją przepraszać i prosił o wybaczenie. Obsypywał kwiatami i prezentami, chciał, by Górniak go nie zostawiała, zapomniała o wszystkim i dała ich związkowi jeszcze jedną szansę! Co więcej, mężczyzna przyznał, że zdradził artystkę... z tęsknoty, czego Górniak nie umiała wybaczyć.

Gwiazda nie ukrywa, że po tym wydarzeniu jej wiara w miłość została pogrzebana, dlatego potrzebowała czasu, by dojść do wewnętrznej równowagi. Czy to sprawiło, że Edyta Górniak wycofała się z show-biznesu? Teraz z okazji swoich 50. urodzin gwiazda udzieliła "Party" wywiadu, w którym przyznała jak na przestrzeni lat zmienił się jej stosunek do mężczyzn.

– Jestem rozpoznawalna od wczesnych lat życia. Niestety każda osoba przy mnie staje się medialna i to najczęściej kusiło mężczyzn, z którymi byłam dotychczas związana. Natomiast mój ostatni związek nie przetrwał nie z powodu czasu, lecz z powodu obłudy - wyznała Edyta Górniak w rozmowie z magazynem "Party".

Tadeusz Wypych/REPORTER

Czy to oznacza, że wokalistka bezpowrotnie straciła zaufanie do mężczyzn? Edyta Górniak nie ukrywa, że choć otrząsnęła się już po ostatnich przykrych wydarzeniach, nie czuje się gotowa, by znów się zakochać i komuś bezgranicznie zaufać.

– Nie mierzę wszystkich mężczyzn jedną miarą, bo byłoby to niesprawiedliwe. Ale moje zaufanie do partnerstwa niestety zostało zdewastowane. Nie narzekam jednak. Kocham swoją przestrzeń, spokój, moją wolność i pełną decyzyjność we wszystkim – mówi "Party" Górniak.

