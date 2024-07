Już jutro do kiosków trafi najnowszy numer "Flesza". Tym razem na okładce magazynu znalazła się Edyta Górniak, dla której ostatnie miesiące są niezwykle pracowite. Gwiazda miała też inne zmartwienia - wypadek jej byłego męża sprawił, że sytuacja rodzinna artystki mocno się skomplikowała, a ona musiała unieść ciężar skonfrontowania tragedii z ukochanym synem. Tylko we "Fleszu" Edyta opowie, jak sobie z tym poradziła i jak bardzo ważne jest dla niej dobro dziecka.

Reklama

Zobacz: Górniak w "PnŚ" nie była w dobrym humorze. Dała nieźle popalić Richardson i Wolnemu

Co jeszcze w numerze? Redakcja przyjrzała się też karierze Kasi Tusk, która po nadaniu jej ojcu stanowiska prezydenta Unii Europejskiej, ma olbrzymie szanse zaistnieć na rynkach zagranicznych. Czy skorzysta z tej szansy i będzie podbijać Europę i świat? Tego dowiecie się z "Flesza" już jutro.

Zobacz: Kasia Tusk już inwestuje w zagraniczny sukces. Zaistnieje dzięki ojcu?

Nowy numer magazynu to również wielka akcja "Szał zakupów", w ramach której czytelnicy znajdą w środku aż 264 kupony rabatowe do 6000 sklepów i to nawet do 80% oryginalnej ceny. Pojawi się również wersja numeru z modną torbą shoppingową.

Zobacz także

"Flesz" w kioskach już od jutra za jedyne 1,99 zł.

Reklama

Edyta Górniak pod studiem Pytania na Śniadanie: