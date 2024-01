O rzekomym romansie Rafała Brzozowskiego i Edyty Górniak plotkuje się nie od dziś, choć jednocześnie pojawiały się głosy, że serce 42-latka jest już zajęte i to wcale nie przez znaną piosenkarkę. Teraz z kolei dotarły do nas zaskakujące informacje o tym, kim właściwie ma być jego wybranka. To również ceniona artystka!

Kim jest partnerka Rafała Brzozowskiego

Pogłoski o tym, jakoby Rafała Brzozowskiego i Edytę Górniak miało łączyć coś więcej, pojawiają się dość regularnie. Co prawda oni potwierdzają, że darzą się ogromną sympatią i lubią ze sobą współpracować, jednak podtrzymywali, że do tej pory nie było między nimi nic więcej, niż koleżeństwo.

Edyta Górniak Pawel Wodzynski/East News

W tym samym czasie coraz więcej mówiło się także o tym, że w życiu Rafała rzeczywiście pojawiła się kobieta, jednak on skrzętnie pilnuje swojego życia prywatnego i nie opowiada o miłosnych rewelacjach na forum publicznym. Tym większe zaciekawienie budziło to, kim właściwie jest wybranka jego serca. Co poniektórzy dalej sądzili, że może nią być Edyta Górniak, ale inni byli zdania, że zapewne jest to kobieta niezwiązana z show-biznesem.

Teraz portal Świat Gwiazd ustalił, że partnerką Rafała ma być aktorka znana z Teatru Muzycznego "Roma", Malwina Kusior! Pierwsze oznaki uczucia miały pojawić się pomiędzy nimi za kulisami "Rytmów Dwójki".

To że między nimi iskrzy, było już widać na planie ''Rytmów Dwójki'', ale znali się już wcześniej. Teraz rzucili publiczność na kolana w ''Jaka to melodia?''. Widać między nimi chemię. Ich duet jest taki na scenie, że aż siła uczuć się z niego wylewa. Ich relacja dawno już przeszła z zawodowej na prywatną. Adoruje ją, cały czas z nią rozmawia, a na planie programów na długo znikali w garderobie - wyznaje tajemniczy informator Świata Gwiazd.

Póki co na próżno wypatrywać potwierdzenia czy zaprzeczenia ze strony Rafała Brzozowskiego.

Rafał Brzozowski AKPA/Gałązka

Rafał Brzozowski