Rihanna w rodzinnej, okładkowej sesji dla "Vogue". Po raz pierwszy pozuje z synkiem i partnerem

Rihanna i A$AP Rocky w maju 2022 roku przywitali na świecie swojego pierworodnego syna. Teraz barbadoska wokalistka potwierdziła radosną nowinę - tuż po swoim występie na Super Bowl 2023 Rihanna ogłosiła, że jest w ciąży. Miliony fanów na całym świecie ruszyły z gratulacjami, inni zaś zadają sobie pytanie, jak udawało jej się tak długo ukrywać ciążowe krągłości. Tak Rihanna ukrywała ciążę O koncercie Rihanny podczas finału mistrzostw w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League, który odbył się w nocy z niedzieli na poniedziałek na State Farm Stadium w Glendale w Arizonie, mówi dziś cały świat. Wokalistka, która swoim wykonem uświetniła tegoroczne Super Bowl, zachwyciła na scenie nie tylko głosem i tanecznymi popisami, ale przede wszystkim stylizacją odsłaniającą jej brzuszek. Rihanna już niebawem po raz drugi zostanie mamą , co ogłosiła tuż po swoim występie. Zobacz także: Rihanna pierwszy raz pokazała synka. Spójrzcie na te minki. Do kogo podobny? WIDEO Czerwony total look i wymowne gesty, jakie ciężarna Rihanna wykonywała podczas Super Bowl 2023 sprawiły, że w sieci zawrzało. Internauci ruszyli z gratulacjami dopytując, czy ich ulubienica spodziewa się synka, czy córeczki. Inni zaś nie mogą uwierzyć w to, jak piosenkarce przez tyle miesięcy udawało się ukrywać ciążowe krągłości. Zobacz także: Rihanna na randce pierwszy raz po pokazaniu synka. Nie przestaje eksperymentować ze stylem Przypominamy, że jeszcze na początku stycznia, Rihanna na Złotych Globach 2023 postawiła na dopasowaną czarną, drapowaną suknię, która nie tylko podkreśliła tej wąską talię, ale też wyeksponowała biust. Co ciekawe, już wtedy Rihanna zakrywała okolice brzucha to dłońmi, to znów torebką, lub obszernym, futrzanym płaszczem. Podobny gest...