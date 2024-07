Ostatnie tygodnie to dla Edyty Górniak niezwykle ciężki medialnie okres. Gwiazda zakończyła swój 3-letni związek z Piotrem Schrammem, tabloidy spekulowały też o nowym partnerze, a ostatnio wszyscy żyją tragicznym wypadkiem spowodowanym przez jej byłego męża. W takiej sytuacji wokalistka powzięła odpowiednie kroki. Przypomnijmy: Górniak odcina się od Darka K. Teraz ma tylko jeden priorytet

Trudny czas w życiu osobistym Edyty zbiegł się też z monstrualnym wręcz natłokiem zobowiązań zawodowych i kolejnych decyzji dotyczących jej kariery. Górniak przyjęła zaproszenie do udziału w piątej edycji "The Voice", wciąż też pracuje nad nową płytą. Jak donosi "Party", to właśnie napięty grafik gwiazdy uniemożliwi jej wspólne wakacje z synem, które zostały przełożone na zimę. Edyta znalazła jednak sposób na to, aby Allan mógł cieszyć się jej towarzystwem.



To była trudna decyzja! (występ w The Voice - przyp. red.) Castingi rozpoczynają się już w sierpniu, a do tego Edyta pracuje nad płytą, którą obiecała fanom na jesień. Ze względu na nagrania nowych piosenek, w te wakacje nie wybierze się na żaden dłuższy urlop z synem. Odwiedza go najczęściej jak może na Mazurach, gdzie Allan spędza wakacje z dziadkiem. Razem czytają książki nad jeziorem i śpiewają przy ognisku. Tylko tam Edycie udaje się złapać chwilę oddechu od pracy - mówi "Party" znajomy Górniak.

Czekacie na nową płytę Edyty i jej powrót w "The Voice"?

