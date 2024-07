Już jutro do kiosków trafi najnowszy numer "Flesza". Tym razem na okładkę magazynu trafiła Edyta Górniak. Przez ostatnie kilka tygodni prasa bulwarowa spekulowała, że gwiazda rozstała się z Piotrem Schrammem po trzech latach związku. Jak jest naprawdę? We "Fleszu" cała prawda o relacji wokalistki i wielkim święcie, do którego przygotowuje się wraz z ukochanym. Zobacz: Górniak skomentowała plotki o rozstaniu ze Schrammem

W numerze znajdziemy również artykuł o Małgorzacie Kożuchowskiej, której ciąża jest jednym z najgłośniejszych wydarzeń tego roku. Błogosławiony stan aktorki sporo zmienił w jej życiu prywatnym, ale również zawodowym. Jak teraz będą wyglądały jej obowiązki i kariera? Odpowiedzi na te pytania tylko we "Fleszu".

Nie zabraknie też gratki dla fanek mody. Redakcja magazynu przygotowała bowiem aż 116 stron opisujących najnowsze i najmodniejsze wiosenne trendy czyli to, co musimy mieć w szafie w nadchodzących miesiącach. Zakupy ułatwi z pewnością kupon rabatowy do jednego z popularnych sklepów.

Do magazynu dołączona zostanie trzecia część wielkiego serialowego hitu "Anna German". Nowy "Flesz" z płytą DVD w sprzedaży już jutro za jedyne 14,99 zł.

