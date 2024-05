Księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej po ujawnieniu, że zmaga się z nowotworem, a teraz nagle pojawiła się na okładce prestiżowego pisma. Emocje wzbudza fakt, że żona Williama jest do siebie zupełnie niepodobna. Internauci są oburzeni, a po ostatnim portrecie Karola III myśleli, że zobaczyli już wszystko!

Księżna Kate na okładce magazynu. Co za zaskoczenie!

Księżna Kate od czasu głośnego nagrania, w którym ujawniła, że zmaga się z nowotworem i poddaje chemioterapii zachowawczej, wycofała się z życia publicznego. Nikt nie spodziewał się, że żona księcia Williama pojawi się na okładce magazynu i to jeszcze w odmienionym wydaniu. Zdaniem niektórych internautów nic poza stylizacją nie przypomina księżnej Kate. Zdjęcie, które pojawiło się na okładce prestiżowego magazynu Tatler to portret namalowany przez brytyjsko-zambijską artystkę Hannah Uzor. Nie jest zaskoczeniem, że księżna nie pozowała do tego obrazu, a malarka miała korzystać ze zdjęć, wzorując się na kadrach z pierwszego bankietu za panowania króla Karola III.

Internauci już dawno aż tak mocno nie krytykowali okładki z członkiem rodziny królewskiej. Teraz nie mają wątpliwości, że to policzek dla księżnej Kate w tak trudnym dla niej czasie, bo osoba na okładce zupełnie jej nie przypomina:

Czy to jakiś żart?

Straszny portret

To obraza dla księżniczki Katarzyny!

Księżna Kate, książę William Andrew Parsons / i-Images/EAST NEWS

