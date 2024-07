Edyta Górniak na koncercie "Listów do M. 2"

1 z 8

Edyta Górniak była największą gwiazdą świątecznego koncertu "Listów do M. 2". Gwiazda postawiła na czerwoną suknię od Riny Cossack. Stylizację diwy uzupełniła fryzura w stylu Audrey Hepburn. A co gwiazda zaśpiewała na koncercie, który usłyszymy w sobotę (05.12) w stacji TVN?

Edyta Górniak na "Koncercie dla M."

Aż dwie piosenki - wzruszające Say Something Christiny Aguilery oraz "Have Yourself a Merry Little Christmas" z musicalu "Spotkajmy się w ST. Louis" (w oryginalne - Judy Garland).

Na ściance gwiazda pozowała m.in. z Andrzejem Piasecznym. Jak podoba się Wam jej stylizacja?

