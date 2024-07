Edyta Górniak z synem Allanem spędzi święta w USA. Gwiazda wylatuje tam już w połowie grudnia. W Stanach spędzi Boże Narodzenie i sylwestra. Jak ustalił magazyn „Flesz”, wokalistka najpierw odwiedzi Nowy Jork, a mijający 2015 rok będzie żegnać już w Miami. W Ameryce gwiazda chce spełnić syna i… swoje! Jakie?

Reklama

– Zawsze chciałam pójść na najsłynniejsze lodowisko Nowego Jorku przy Rockefeller Center i złożyć życzenia pod spektakularną nowojorską choinką. Od lat o tym marzyłam. Zrobię to po raz pierwszy z moim synem – powiedziała w rozmowie z „Fleszem”.

Będą to nietypowe święta, więc i prezenty będą niezwykłe. Zresztą w rodzinie Edyty wszyscy zawsze stają na głowie, by upominki były specjalne - pamiętacie, co Allan dał Edycie na urodziny? Co Edyta planuje na gwiazdkowe prezenty?

– Kiedy zapytałam Allana o podpowiedź, usłyszałam, że w Wigilię chciałby dostać skok ze spadochronem. No cóż, nie chcę go rozczarować, ale takiego prezentu nie dostanie, choćby pisał listy do dziesięciu Mikołajów. Tak więc nasze wyobrażenia na temat świąt nieco się rozminęły – śmieje się artystka.

Zobacz także

Wprawdzie Allan nie dostanie na gwiazdkę skoku ze spadochronem, ale Edyta Górniak zadbała, by jej ukochany syn nie czuł się rozczarowany i spełniła inne jego marzenie – zafundowała mu kurs surfingu w Miami.

Zobacz także: Jaką gospodynią domową jest Edyta Górniak?

Jesteś ciekaw czego Edyta Górniak będzie życzyć sobie i synowi dzieląc się opłatkiem oraz jaki prezent od Allana doprowadził ją do łez? Sięgnij po nowego „Flesza”.

Edyta Górniak z synem Allanem.

Edyta Górniak podczas mikołajkowego koncertu "Listy do M. 2".

Reklama

Edyta Górniak w telewizji śniadaniowej.