Edyta Górniak o walce o zdrowie syna Allana Krupy: "Miał początki cukrzycy"

Allan Krupa śpiewa na Instagramie Edyty Górniak ! Syn artystki pójdzie w jej ślady? Zobaczcie, jak mu idzie i czy ma szansę zaistnieć na scenie muzycznej! Allan Krupa pójdzie w ślady Edyty Górniak? Gwiazda wiele razy mówiła w wywiadach o tym, że Allan Krupa interesuje się muzyką i bardzo podoba mu się tworzenie i śpiewanie. Chłopak też wielokrotnie towarzyszy swojej mamie na koncertach. Podobnie jest też teraz, kiedy Edyta Górniak przyjechała do Krakowa, gdzie wystąpi podczas sylwestrowej nocy. W wolnym czasie Allan sobie podśpiewuje. Zobaczcie to urocze wideo, które wokalistka zamieściła na swoim profilu na Instagramie. Widać, że artystka jest dumna z syna. A Waszym zdaniem ma talent? Zobacz: Sobowtór syna Górniak wygrał Eurowizję dla dzieci. Podobieństwo jest uderzające Allan Krupa śpiewa na Instagramie Edyty Górniak #edytagorniak #with #my #sunrise #on #the #way #to #KRAKÓW Film zamieszczony przez użytkownika Edyta Gorniak (@edytagorniak) 29 Gru, 2015 o 2:24 PST Edyta Górniak zaraziła syna pasją Czy Allan pójdzie w ślady mamy?