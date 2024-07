Każde zawirowanie w życiu Edyty Górniak kończy się jednakowo - wakacjami w Tajlandii. W związku ze skandalami, które sama wywołała, diwa zamiast publikować kolejne oświadczenia, zdecydowała się wziąć głęboki oddech i wyleciała z kraju.

Na Instagramie Edyta chwali się regularnie swoim luksusowym stylem życia. Najpierw pokazała jak wyleguje się na słońcu w Dubaju, a dzisiaj dodała zdjęcia z pokładu jednej z najbardziej luksusowym linii lotniczych na świecie, Emirates.

Diwa pokazała zdjęcie z wnętrza samolotu, które skomentowała hasztagami: "prywatny dom w chmurach". Oznacza to, że Górniak poleciała do Bangkoku pierwszą klasą, która należy do najdroższych.

Według informacji serwisu lubielatac.pl, Edyta może liczyć na mnóstwo korzyści związanych z lotem w takich warunkach:

Pasażerom klasy pierwszej i biznes linia Emirates oferuje darmowy transfer limuzynowy mercedesem klasy S na lotnisko i z lotniska w większości portów do których lata, również w Warszawie. Zamiast oczekiwania z tłumem podróżnych klient klasy premium ma możliwość skorzystania z saloników typu executive lounge, w których spokojnie może wypocząć. Gdy nadejdzie czas na wejście na pokład pasażera zaprasza się do limuzyny, która podwiezie pod wejście samolotu, chyba że maszyna zadokowana jest przy rękawie. Po wejściu zaczynają się prawdziwe luksusy! - czytamy na lubielatac.pl

Powiało stylem życia Kim Kardashian? To nie koniec profitów jakie czekały na Edytę. Gwiazda otrzymała własną zamykaną kabinę z fotelem, który za naciśnięciem jednego przycisku rozkłada się do pozycji ogromnego łóżka. Ponadto wokalistka mogła liczyć na wykwintne dania z menu a la carte na zastawie legendarnej marki Royal Doulton i ze sztućcami Robert Welch.

W przypadku rejsu z Dubaju do Bangkoku gwiazda mogła również odświeżyć się biorąc komfortową kąpiel w Shower SPA z kosmetykami Bvlgari.

A teraz odpowiedź na najważniejsze pytanie. Ile Edyta musiała zapłacić za tyyyle przyjemności podczas lotu? Lubielatac.pl informuje, że bilet na lot w dwie strony dla jednej osoby to wydatek dokładnie 14601 zł.

