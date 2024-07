Wczoraj poinformowano oficjalnie, że do składu jurorskiego trzeciej edycji The Voice of Poland dołączą Edyta Górniak i Maria Sadowska. Wybór Górniak zdążył wzbudzić już wiele emocji. Przypomnijmy: Korwin o Górniak w The Voice: Marnuje talent

Pierwsze przesłuchania do show TVP startują już 11 sierpnia, a obecnie gwiazdy programu nagrywają czołówki wideo i reklamy, które będą promowały The Voice w telewizji i internecie. Na planie zdjęciowym pojawiły się też nowe trenerki - zarówno Górniak, jak i Sadowska podekscytowane nowym wyzwaniem, opublikowały zdjęcia zza kulis na swoich profilach na portalach społecznościowych. Na zdjęciu widzimy zamyśloną Edytę przy fortepianie i nie możemy doczekać się już ostatecznych efektów!

Zobaczcie zdjęcia backstage z nagrań spotów promocyjnych The Voice z udziałem Górniak i Sadowskiej. Będziecie je oglądać?

