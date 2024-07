Największym sukcesem polskiego artysty na Eurowizji wciąż pozostaje drugie miejsce Edyty Górniak w 1994 roku, która zachwyciła Europę wykonem hitu "To nie ja". Wciąż jednak na światło dziennie wypływają nieznane fakty na temat występu diwy na festiwalu. Przypomnijmy: Edyta Górniak zdradza szokujące fakty na temat Eurowizji

Temat Eurowizji ciągnie się za Edytą od ponad 20 lat. Niedawno diwa pojawiła się w programie Marka Sierockiego z TVP Rozrywka, gdzie opowiadała o swoich wspomnieniach. Artystka przyznała, że tuż przed konkursem miała małe starcie z TVP, która nalegała, żeby zaśpiewała inna piosenkę niż "To nie ja". Górniak musiała sama się ratować:

Im dalej oddalam się do tego w czasie, tym bardziej mam wrażenie, że z roku na rok doceniam, jak wielkie miałam wtedy szczęście. Co prawda to nie był łatwy start, bo na początek współpracy z telewizją publiczną, która przyjęła to zaproszenie, trochę się starłam, bo repertuar, który został dla mnie wybrany, nie odpowiadał mi. Ja w tajemnicy szukałam innego repertuaru, z moim menadżerem, Wiktorem Kubiakiem, moim pierwszym menadżerem i Jackiem Cyganem, który nie widział ,że szukam utworu na Eurowizję jak pisał tą "Ewę". Ja, przed wylotem, przyniosłam na kasecie, takie nagarnie demo i powiedziałam, że bardzo przepraszam, ale ja mogę śpiewać tylko to w wierzę. - przekonuje