Sylwestrowa noc coraz bliżej, a wszystkie gwiazdy już przygotowują się do tego wieczoru. Na scenach największych polskich miast zagrają najbardziej lubiane osobowości muzyczne. Z tego powodu z pewnością we Wrocławiu nie zabraknie m.in. Edyty Górniak, która bez wątpienia rozgrzeje publiczność. Zobacz: Jest oficjalny spot Sylwestra z Górniak. Diwa szaleje na ulicach Londynu

Podczas ostatniej nocy roku we Wrocławiu zaśpiewa Edyta Górniak, która aktualnie przebywa w Miami, a zdjęciami pochwaliła się na Instagramie. Fani zaczęli dopytywać, czy pojawi się na scenie 31 grudnia w Polsce. Na szczęście artystka zdąży wrócić do kraju i przygotować się do występu. Nie wiadomo jednak, czy wokalistka pojechała do Miami w celach wypoczynkowych, czy zawodowych. W styczniu gwiazda miała nakręcić teledysk do singla "Glow On".

Już nie możemy doczekać się show, jakie diwa zaprezentuje w Sylwestra.

