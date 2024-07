Konkurs Eurowizji 2015 wzbudza bardzo wiele emocji. We wtorek odbył się już pierwszy półfinał, w którym zaprezentowało się 16 krajów, z czego 10 przeszło do ścisłego finału. Zobacz: Pierwszy półfinał Eurowizji za nami. Kto awansował do finału?

Reklama

Za nami drugi półfinał i z pewnością bardziej emocjonujący niż pierwszy, ponieważ wystąpiła w nim nasza reprezentantka Monika Kuszyńska. Oprócz niej na scenie zaprezentowało się 16 innych artystów z Litwy, Irlandii, San Marino, Czarnogóry, Malty, Norwegii, Portugalii, Czech, Izraela, Łotwy, Azerbejdżanu, Islandii, Szwecji, Szwajcarii, Cypru i Słowenii.

Polacy mają ogromne powody do radości, ponieważ Polska dostała się do finału i ponownie będziemy mogli usłyszeć Kuszyńską już w sobotę. Oprócz naszej reprezentantki o wygraną będą walczyć:

1. Litwa

2. Poland

3. Słowenia

4. Szwecja

5. Norwegia

6. Czarnogóra

7. Cypr

8. Azerbejdżan

9. Łotwa

10. Izarael

Słuszna decyzja?

Zobacz także

Zobacz na Polki.pl: Ewelina Flinta oceniła szanse Kuszyńskiej na Eurowizji