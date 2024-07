Dorota Wellman słynie z dużego dystansu do siebie. Sama potrafi żartować z tego jak wygląda i nie przejmuje się złośliwymi komentarzami kierowanymi w jej stronę. W wywiadzie jaki udzieliła „Gwiazdom” przyznaje, że nie jest ideałem i że daje nadzieję dla takich jak ona, że jeśli się chce to można osiągnąć sukces.

-Fajne jest to, że można tworzyć wzorce. Kobiety grubsze, takie jak ja, patrząc na mnie może pomyślą: stara baba, rozmiar porządny i daje radę w telewizji- stwierdziła Wellman.

Wellman przyznała również, że współczuje wszystkim, którzy tak chętnie piszą złośliwe komentarze o jej wyglądzie.

Reklama