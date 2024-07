Niedawno w wakacyjnym wydaniu „Dzień Dobry Wakacje" zadebiutowała nowa pogodynka - Paulina Wilkiewicz. Prezenterka przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie, a nam zdradziła jak udało jej się zdobyć pracę i jakie były emocje z tym związane. Zobacz: Nowa pogodynka TVN-u wzbudza wiele emocji. Kim jest Paulina Wilkiewicz?

W rozmowie z Afterparty.pl Paulina zdradziła również, czy nie boi się porównań do bardziej doświadczonych koleżanek jak Dorota Gardias i Omenaa Mensah:

Porównań się nie boję, dlatego, że skupiam się tylko i wyłącznie na pracy. Na razie nie myślę o niczym poza tym, żeby jak najlepiej wypaść i być dobrze przygotowaną do pracy. W Dzień Dobry TVN pracuję bardzo krótko, więc nie miałam jeszcze okazji wszystkich poznać. Natomiast wszystkie osoby, które do tej pory poznałam były dla mnie niesamowicie miłe i pomocne. Otrzymałam duzo wsparcia i dobrych rad, które na pewno mi pomogły. Dostałam też wsparcie od moich kolegów i koleżanek z Polsatu. To było bardzo miłe. To co się dzieje w internecie i ewentualne porównania nie do końca zaprzątają moją głowę. Po pierwsze dlatego, że jestem świeża w telewizji i oczywiście nie jestem tak profesjonalna, jak osoby które siedzą w tym znacznie dłużej i doszły już w swojej pracy do perfekcji. Po drugie takie porównania uważam za bezcelowe. Każdy z nas jest inny, każdy na swój sposób wyjątkowy, więc po co porównywać.