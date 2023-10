Omenaa Mensah i Rafał Brzoska na Bali po raz drugi wzięli ślub w otoczeniu swoich dzieci i bliskich. Teraz była gwiazda TVN pochwaliła się wyjątkowym filmem z uroczystości i zaskoczyła poruszającymi słowami na temat fundamentów swojego związku. Fani pary są poruszeni czułością, jaką na nagraniu okazują sobie Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska podobnie, jak Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się odnowić przysięgę małżeńską. Para tym razem zdecydowała się na egzotyczny ślub, a podczas uroczystości nie brakowało nawiązań do lokalnych zwyczajów. Teraz Omenaa Mensah opublikowała w mediach społecznościowych krótki film podsumowujący uroczystość. Po oficjalnej części para zdecydowała się na luźniejsze stylizacje i nie brakowało czułych gestów i pocałunków.

To były absolutnie magiczne chwile pełne cudownych emocji, łez wzruszenia, pięknych słów. Jesteśmy wdzięczni za naszą rodzinę, nasze wspaniale dzieci i dobrych ludzi wokół nas. Każdego dnia utwierdzamy się w tym, że warto się dzielić tym co mamy najlepszego i na pewno nie przestaniemy tego robić.

Omenaa Mensah nie ukrywa, że mimo upływających lat nadal udaje im się realizować początkowe założenia i wspierają się zawsze, a przede wszystkim w tych trudnych momentach.

Na początku naszego związku obiecaliśmy sobie, że będziemy doceniać każdy dzień razem. Zarówno ten, który przynosi trudne doświadczenia, jak i ten pełen radości i szczęścia. Oboje bardzo staraliśmy się nie powtarzać naszych błędów z poprzednich relacji. Obiecaliśmy sobie wspierać się w tych dobrych i tych trudnych momentach. To fundament naszego związku. Cztery lata temu złożyliśmy sobie przysięgę miłości w obecności naszych najbliższych i przyjaciół. Celebrujemy ją co roku. Czasem po prostu na randce tylko we dwoje w domku kolacyjka, a raz na kilka lat bardziej hucznie w egzotycznej scenerii na końcu

świata. Tak jak właśnie teraz, kiedy odnowiliśmy naszą Przysięgę Miłości i świętowaliśmy to wydarzenie w gronie naszych ukochanych dzieci i prawdziwych przyjaciół.