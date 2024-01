Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zainwestowali aż 6 milionów złotych w młodych zdolnych ludzi. Para ogłosiła oficjalnie nabór do trzeciej edycji Funduszu Stypendialnego, który rozpocznie się już w lutym 2024 roku. Z kolei na wsparcie edukacyjne aż 17 stypendystów drugiej edycji przeznaczyli 6 mln zł prywatnego majątku.

Pod koniec roku Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zostali odznaczeni przez prezydenta za swoją działalność społeczno-filantropijną. Para filantropów prowadzi szeroką działalność charytatywną a także wspiera rozwój talentów naukowych. Tym razem podczas noworocznego spotkania stypendystów Rafał Brzoska Foundation zaskoczyli swoich podopiecznych.

Wydarzenie zostało zorganizowane w formie networkingu. Studenci w ramach konkursu BUDDY musieli stworzyć program warsztatów edukacyjnych, artystycznych lub motywacyjnych przeznaczony m.in. dla podopiecznych polskich domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Stypendyści mieli okazję nie tylko wymienić się wiedzą ale również lepiej poznać. Nie brakowało również warsztatów z udziałem samej Omeny Mensah i Rafała Brzoski, którzy w zabawny sposób pokazali, jak przygotowują się do swoich publicznych wystąpień. Filantropi dali się namówić także na trening wokalny ze skrzypaczką Natalią Dragan i wokalistką i pianistką Antoniną Nowak. Zaplanowany był również panel dyskusyjny, który poprowadził dr Tomasz Rożek – członek Rady Mentorskiej Rafał Brzoska Foundation. Gościem specjalnym debaty był Rafał Brzoska, który opowiedział o megatrendach w biznesie i planach na 2024 rok.

Podczas noworocznego spotkania ze stypendystami Rafał Brzoska i Omenaa Mensah podsumowali pierwszy rok działalności fundacji oraz opowiedzieli o dalszych wyzwaniach, mówiąc m. in. o szczegółach nowego programu edukacyjnego BUDDY.

W środowisku zawodowym „Buddy” to termin określający kolegę z pracy, który pomaga nowemu pracownikowi w procesie adaptacji, zapoznaniu się z firmą, jej kulturą organizacyjną, wartościami i panującymi w niej zwyczajami. Taka osoba jest nie tylko wsparciem, ale też mentorem. I to samo zadanie postawiliśmy przed naszymi stypendystami obu edycji. Patrząc na sposób, w jaki razem pracowali przy tym projekcie, rozmawiali, dzielili się wiedzą i doświadczeniem tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że na pokładzie Rafał Brzoska Foundation mam wybitnie zdolną i empatyczną młodzież. Mieć tylu „Buddies” w swoim gronie to prawdziwe szczęście

– mówi prezes Rafał Brzoska Foundation, Rafał Brzoska.