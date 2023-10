Omenaa Mensah złożyła pozew przeciwko Piotrowi Krysiakowi, autorowi książki "Dziewczyny z Dubaju 2", Jest to kontynuacja pierwszej, bestsellerowej, na bazie której powstał film w reżyserii Marii Sadowskiej. Jak informują Wirtualnemedia.pl "do sądu trafi też pozew z tytułu naruszenia dóbr osobistych prezenterki "poprzez rozpowszechnianie w książce nieprawdziwych historii o niej". O co chodzi?

Omenaa Mensah pozwała autora książki "Dziewczyny z Dubaju 2"

Jak pisze Piotr Krysiak "Dziewczyny z Dubaju 2" to druga część o ekskluzywnej prostytucji - książka ukazała się w kwietniu tego roku. Autor dopiero teraz poinformował, że do sądu wpłynął wniosek jednej z bohaterek, Ammy M., o zablokowanie jej sprzedaży.

Kilka dni po tym, jak książka trafiła do księgarń, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Ammy M. o zablokowanie jej sprzedaży. Kim jest Amma M.? Okazuje się, że to znana celebrytka, którą reprezentuje mecenas Maciej Ślusarek. W sądzie dowodził, że internauci rozpoznali w książce jego klientkę. Na dowód tego wydrukował komentarze, które miały pojawić się w sieci" - napisał Piotr Krysiak na swoim facebook'u.

Pełnomocnik Ammy M. Maciej Ślusarek udzielił wywiadu dla Wirtualnej Polski, w którym potwierdził, że jego klientką jest Omenaa Mensah. Mało kto wie, że prezenterka tak naprawdę na imię Amma.

Potwierdzam, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń został oddalony. Obecnie zaś postępowanie zostało umorzone. Zwracam jednak uwagę, że we wspomnianym postanowieniu Sąd Okręgowy w Warszawie wprost stwierdził, że „niezależnie od powyższego należy wskazać, że uprawniona uprawdopodobniła twierdzenia wskazujące na naruszenie jej dóbr osobistych w postaci czci i godności przez obowiązanych". Wskazane postanowienie potwierdziło zatem, że książka, o którą Pani pyta, narusza dobra osobiste ani Omeny Mensah i w tej sprawie toczyć się będzie postępowanie sądowe - powiedział pełnomocnik gwiazdy Maciej Ślusarek

Pełnomocnik gwiazdy Maciej Ślusarek, zapowiedział, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Prezenterka zamierza walczyć o swoje dobre imię i chce położyć kres rozpowszechnianiu nieprawdziwych historii o niej. Teraz szykują się na kolejny pozew.

W związku z publikacjami medialnymi informuję, iż w odpowiedzi na całkowicie nieprawdziwe informacje zawarte w książce „Dziewczyny z Dubaju 2" odnoszące się do Pani Omeny Mensah złożyłem w kwietniu prywatny akt oskarżenia wobec jej autora. Postępowanie karne toczy się przed Sądem Rejonowym w Warszawie. Ponadto toczą się postępowania cywilne wobec autora i wszystkich, którzy rozpowszechniają książkę. Oprócz zakazania sprzedaży książki zawierającej zniesławienia mojej Klientki, domagać się będziemy przeprosin i zapłaty miliona złotych na cel charytatywny od każdej pozwanej osoby. Ponadto wskazuję, że w dotychczasowych postanowieniach sądowych sądy ustaliły, że książka stanowiła naruszenie Jej dóbr osobistych. Jednocześnie zwracam uwagę, że książka nie powołuje się na jakiekolwiek wiarygodne źródła, które w najmniejszym stopniu uprawniały autora do stawiania zniesławiających zarzutów i wkraczania w prywatną sferę życia mojej Klientki - czytamy w komunikacie przesłanym redakcji wirtualnemedia.pl

Autor "Dziewczyn z Dubaju" twierdził że włożył wiele starań w to, aby zanonimizować bohaterów swojej książki. Decyzja sądu go bardzo cieszy, choć zdaje sobie sprawę z tego, że to może być dopiero początek.

To pokazuje, że jesteśmy coraz doroślejszym, demokratycznym krajem. To przywraca wiarę w sądownictwo! Nie urodziłem się jednak wczoraj i wiem, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Z pokorą czekam na kolejne decyzje sądu i wynik procesu — komentuje Piotr Krysiak w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Pełny komunikat pełnomocnika Omeny Mensah znajdziecie tutaj.

